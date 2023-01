Anne Will hört mit ihrer Polit-Talkshow Ende 2023 auf Ihre Sendung ist für viele ein Sonntagabend-Ritual wie der „Tatort“. Anne Will talkt spätabends im Ersten, so ist man es gewohnt. Doch Ende 2023 wird damit S... dpa

Hamburg -Anne Will hört Ende des Jahres 2023 mit ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im Ersten auf. Der Vertrag laufe aus, teilten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und die 56 Jahre alte Moderatorin am Freitag in Hamburg mit.