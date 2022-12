„Anrempler-Trick“: Bundespolizei warnt vor Taschendieben zur Weihnachtszeit

Besonders an überfüllten Bahnsteigen schlagen Taschendiebe zu Weihnachten zu. So schützen Sie sich vor den „Anremplern“.

In der hektischen Weihnachtszeit komme es vermehrt zu unbemerkten Diebstählen, warnt die Polizei. imageBROKER/Joko via

In Zügen, Bahnhöfen und Bahnsteigen wird es in der Weihnachtszeit wieder richtig voll. Angesichts eines erhöhten Aufkommens von Diebstählen warnen die Behörden aktuell vor sogenannten „Anremplern“ an Bahnhöfen. Insbesondere in der hektischen Weihnachtszeit komme es an überfüllten Bahnsteigen immer wieder zu Vorfällen, bei denen Kriminelle im Gedränge nach Handys und Geldbeuteln ihrer Opfer greifen.

„Taschendiebe nutzen die Situation gerne für ihre Zwecke aus und entwenden unbemerkt eure Wertgegenstände!“, hieß es in einer Mitteilung der Bundespolizei auf Twitter.

Neben allgemeiner Vorsicht sei es empfehlenswert, so der Rat der polizeilichen Kriminalprävention, in Bussen und Bahnen immer nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mitzunehmen, wie nötig. Taschen sollten demnach grundsätzlich mit Verschlussseite zum Körper getragen und Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen Taschen mitgeführt werden.