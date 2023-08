Anschläge auf Mahnmale in Berlin: Hat der Verdächtige noch weitere Taten begangen?

Er soll einen Brandanschlag auf die Bücherbox am Holocaust-Mahnmal „Gleis 17“ im Berliner Grunewald und auf einen Verein lesbischer Frauen in Neukölln verübt sowie das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen am Tiergarten angegriffen haben: Seit Dienstag sitzt ein 63-Jähriger wegen dieser Taten in U-Haft. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Vorfällen.

Ob dazu auch Vorgänge an Moscheen in Kreuzberg und Neukölln gehören, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin am Freitag nicht sagen. Dort waren am 10. und 11. August jeweils Hetzplakate aufgehängt worden, wie der Verein „Ohne Unterschiede - für einen fairen Umgang mit Muslimen“ mitteilte.

Sie entsprächen dem Duktus der Botschaften bei den anderen Taten und seien mit demselben Namen unterzeichnet, sagte Martin Germer, Vorstandsvorsitzender des Vereins, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte auf Nachfrage, dass der Name des Unterzeichners mit dem bei anderen Vorfällen identisch sei.

Hetzplakate: Moscheevereine haben Anzeige erstattet

Beide Moscheevereine haben nach eigenen Angaben Anzeige erstattet. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Eingang der Anzeigen. Diese würden nun vom Staatsschutz beim Landeskriminalamt geprüft, der für politisch motivierte Straftaten zuständig ist.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat der 63-Jährige die Taten im Zeitraum von 12. bis 14. August umfänglich eingeräumt. Weitergehende Ermittlungen dazu laufen noch. Dazu gehöre auch die Prüfung, ob dem Mann weitere Vorfälle zuzuordnen seien, so die Behörden. Bekannt ist, dass der Beschuldigte wegen früherer Taten – vor allem Sachbeschädigungen von Wahlplakaten – ins Visier der Ermittler geriet. Im vergangenen Mai wurde laut Staatsanwaltschaft wegen sieben solcher Fälle Anklage erhoben.