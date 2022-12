Anschlagsserie in Neukölln: Angeklagter vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen

Im Prozess nach der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln ist einer der beiden Hauptangeklagten am Donnerstag vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen worden. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zitierte am Abend Richterin Ulrike Hauser mit den Worten, das Gericht habe sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit von der Schuld des Angeklagten überzeugen können.

Demnach sei nicht festzustellen gewesen, ob sich der 39-Jährige in der Nacht zum 1. Februar 2018 in der Nähe der Tatorte aufgehalten habe.

Allerdings wurde der Angeklagte vom Amtsgericht Tiergarten wegen Sachbeschädigung in acht Fällen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Euro - also insgesamt 4500 Euro - verurteilt. In drei Fällen seien zudem Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet worden.

Generalstaatsanwaltschaft forderte dreieinhalb Jahre Haft

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte für den Mann zuvor dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Sie warf ihm vor, gemeinsam mit einem mutmaßlicher Komplizen Brandanschläge auf die Autos zweier Männer verübt haben, die sich politisch gegen Rechtsextremismus engagieren. Er habe die Opfer vor den Taten ausgekundschaftet und „Schmiere gestanden“. Zudem soll der Angeklagte im August 2017 gemeinsam mit dem 36-Jährigen rechtsextreme Parolen sowie das Konterfei von dem NS-Kriegsverbrecher und Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß sowie SS-Runen an mehreren Orten gesprüht haben.

Die beiden Männer werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Der Jüngere war einst in der NPD, der Ältere zeitweise AfD-Mitglied. Mit den rechtsextremen Brandanschlägen, Hass-Parolen und Bedrohungen in Neukölln beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.