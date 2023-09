Anschlag auf Deutsche Bahn in Berlin? Feuerwehr löscht Brand an der Bahnstrecke

In Berlin-Friedrichsfelde hat in der Nacht zu Dienstag ein Gebäude an einer Bahnstrecke gebrannt. Das Haus befindet sich laut ersten Berichten im Neuen Feldweg, direkt an dem Bahndamm eines Regional- und Fernbahngleise.

Die starke Rauchentwicklung schränkte offenbar den Bahnverkehr ein. Auch der Polizeihubschrauber „Pirol Berlin“ kam vorsorglich zum Einsatz. Immer wieder gibt es Brandanschläge auf das Gelände oder Gleisanlagen der Deutsche Bahn.

Die alarmierten 18 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.