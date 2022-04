Im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv haben bislang unbekannte Täter am Donnerstagabend auf Menschen in einer beliebten Ausgehmeile geschossen. Bei dem Angriff auf ein Lokal in der bekannten Dizengoff-Straße soll es mindestens zwei Tote gegeben haben. Mehrere weitere Menschen wurden angeschossen. Insgesamt seien 13 Menschen bisher in das Tel Aviver Ichilov-Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Jerusalem Post berichtet. Mindestens vier Menschen schwebten demnach noch in Lebensgefahr und mussten notoperiert werden.

Die Polizei rief die Anwohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Nach Medienberichten durchkämmten Hunderte von Sicherheitskräften die Gebäude im Umkreis. Das Fernsehen berichtete, die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Stadtzentrum seien komplett gestoppt worden. Im Herzen der Mittelmeerstadt waren immer wieder Sirenen zu hören, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Umgebung.

Angreifer in Tel Aviv lieferten sich Schusswechsel mit der Polizei

Sicherheitskräfte sollen sich zuvor einen Schusswechsel mit einem Attentäter geliefert haben, berichtete der Rettungsdienst Zaka. Der Angriff ereignete sich im Bereich der belebten Dizengoff-Straße und soll an mehreren Orten stattgefunden haben. Der Attentäter befindet sich derzeit noch auf der Flucht. Die Anwohner von Tel Aviv wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und die Polizei über verdächtige Personen zu informieren.

Reihe von blutigen Terroranschlägen in Israel

In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet worden. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS. Bei dem vorerst letzten Anschlag vor gut einer Woche war der Attentäter ein Palästinenser. Auch die palästinensische Terrororganisation Hamas begrüßte in einer öffentlichen Stellungnahme die Tat bereits.

Israel befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der am Samstag begonnen hat. Die Anschläge markierten die blutigste Woche im Land seit 16 Jahren. In Tel Aviv ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen gekommen. Auf der Dizengoff-Straße hatte bereits im Januar 2016 ein israelischer Araber zwei Menschen erschossen. Im Juni 2016 erschossen zwei Palästinenser im Sarona-Park im Zentrum Tel Avivs vier Israelis und verletzten mehrere weitere.