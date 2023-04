Antarktis-Eis im März deutlich unter Durchschnitt Der vergangene März war weltweit der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Folgen sind auch bei der Ausdehnung des Meereises zu sehen. dpa

ARCHIV - Im März lag die Ausdehnung des Meereises in der Antarktis deutlich unter dem Durchschnitt. Cover Images/Zuma Press/dpa

Reading -Die Ausdehnung des Meereises in der Antarktis hat im März fast 30 Prozent unter dem für den Monat üblichen Durchschnitt gelegen. Dies war der zweitniedrigste Stand für einen März, nachdem für Februar bereits ein Rekordtief gemessen worden war, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Donnerstag mitteilte. Auch in der Arktis lag die Ausdehnung unter dem Durchschnitt. „Klima-Monitoring ist notwendig, um diese rapiden und anhaltenden Veränderungen an beiden Polen zu verstehen“, sagte die Vize-Direktorin des Dienstes, Samantha Burgess, einer Mitteilung zufolge.