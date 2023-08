Antarktis: Wissenschaftler entdecken Meeresbewohner mit 20 Armen

Die Weltmeere sind vielversprechend, längst kennen wir nicht all ihre Bewohner. Immer wieder gehen Meeresbiologen auf Tauchgang, wollen neue Arten, neue Kreaturen sichten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass rund 90 Prozent der Arten unter dem Meeresspiegel noch unentdeckt sind. Doch jetzt war es wieder so weit: Drei Wissenschaftler entdeckten einen bislang unbekannten Meeresbewohner. Was besonders an ihm ist? Er hat 20 Arme.



Auf den ersten Blick hat es etwas Ähnlichkeit mit Ingwer oder sieht aus wie Meerrettich-Gemüse – zumindest hält der das Wörtchen „Meer“ inne, in dem die neu entdeckte Kreatur bekanntlich lebt. Auf den zweiten Blick aber, erinnern die Noppen an etwas ganz anderes: die Erdbeere.

Für die Wissenschaftler Greg Rouse, Emily McLaughlin und Nerid Wilson ist das neuartige Meereswesen nicht die erste Entdeckung. Zwischen 2008 und 2017 waren sie auf Expedition, haben währenddessen insgesamt vier Arten entdeckt. Erst im Juli dieses Jahres veröffentlichten sie aber ihre Beobachtungen, verrieten in der Fachzeitschrift „Inenchant Systematics“ erstmals den Namen des auffälligen, 20-armigen Lebewesens, das sie während einer Forschungsfahrt aus dem Wasser in der Antarktis zogen: Erdbeerfederstern.

Neues Meerestier: Sieht aus wie eine Erdbeere, wird aber deutlich größer

Auch, wenn die Unterwasserkreatur auf den Bildern weiß bzw. beige aussehen zu scheint, ist sie in der Realität zwischen lila und dunkelrot gefärbt, was auch ihren Namen erklärt. Vor allem aber ihr genoppter Körper führt zur Namensgebung – in der Form ähnlich wie bei einer Erdbeere eben. In seiner Größe jedoch, kann das Meereslebewesen bis zu 20 Zentimeter lang werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die 20 Arme sind die längeren Teile des Tieres und erinnern an Federn. Sie sind normalerweise ausgebreitet und dienen dem Tier zur Fortbewegung. Sie zeichnen das Lebewesen besonders aus, denn die meisten Federsterne haben zehn Arme. Außerdem kann das Meerestier damit auch Plankton aus dem Wasser filtern, wovon es sich ernähren kann.

Sammelnussfrucht oder Erdbeere – Woran erinnert die neue Unterwasserkreatur? McLaughlin, Wilson and Rouse

Erdbeerfederstern: Erinnert gleichzeitig an eine Sammelnussfrucht

Zusätzlich hat die Meereskreatur tentakelartige Fäden am Körper – die sogenannten Cirren. Ihre Enden sind mit kleinen Krallen ausgestattet, wodurch sich der Erdbeerfederstern am Meeresboden festhalten kann.

Als die Meeresbiologen einige dieser Cirren im Rahmen ihrer Forschung entfernten, erinnerte sie das Tier plötzlich an eine Sammelnussfrucht.

Das entdeckte Lebewesen zählt zu der Gattung der Seelilien und Haarsterne (Crinoide). Es lebt in einer Tiefe von bis zu zwei Kilometern im Südpolarmeer, gefunden wurde es 65 bis 1170 Meter tief. Der wissenschaftliche und offizielle Name des Erdbeerfedersterns ist „Promachocrinus fragarius“. Ein wirklich außergewöhnliches Meereslebewesen also, das mit Sicherheit nicht die letzte Entdeckung der Meeresbiologen gewesen sein wird.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de