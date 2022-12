Antarktische Weihnachten mit Geschenken aus der Heimat Weihnachten am anderen Ende der Welt: Die Crew auf der Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis feiert mit einem Fest-Menü und zwei Tannenbäumen. Daru... dpa

HANDOUT - Das neunköpfige Überwinterungsteam posiert vor der Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis. Markus Baden/AWI/dpa

Bremerhaven/Antarktis -Selbst am Ende der Welt wird es an Heiligabend einen deutschen Klassiker zu essen geben: Gans oder Ente mit Rotkohl und Knödel. Der Koch und die Köchin der vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut betriebenen Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis werden zusätzlich ein veganes Gericht für das derzeit 46-köpfige Team anbieten, sagte Stationsleiterin Aurelia Hölzer (44) der Deutschen Presse-Agentur.