Vereinzelte antisemitische Rufe: "Kindermörder #Israel" und "From the river to the sea, #Palestine will be free". Abgesehen davon ist die Demonstration #b1905 bisher eher ruhig. Realitätsferner Text auf dem Schild im Bild: "Stop the genocide in Gaza" #Antisemitismus pic.twitter.com/Zb7XBnQTlk