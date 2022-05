Der Krieg in der Ukraine überschattet das 51. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde per Video dazugeschaltet - und durfte das Forum eröffnen. Die Süddeutsche Zeitung bildete die Situation in einer Karikatur ab - und geriet nun wegen antisemitischer Bildsprache in das Kreuzfeuer. Das ist nicht das erste Mal, dass die Zeitung dem Antisemitismus-Vorwurf ausgesetzt ist.

Die Zeichnung von Pepsch Gottscheber zeigt den jüdischen Präsidenten der Ukraine, wie er übergroß und mit Hakennase vor dem Wirtschaftsforum in Davos spricht. Juden als übermächtige Strippenzieher mit direktem Einfluss auf die Wirtschaftselite zu inszenieren, gehört zu den klassischen antisemitischen Stereotypen. Michaela Engelmeier, Generalsekretärin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, richtete sich auf Twitter direkt an die Süddeutsche Zeitung: „Eine antisemitische Karikatur a la „Stürmer“ in der SZ. Euer Ernst?“

Eine antisemitische Karikatur a la „Stürmer" in der SZ. Euer Ernst, @SZ ? @DIGeV_de pic.twitter.com/PYjdNPnsWV — Michaela Engelmeier (@michaelaengel) May 26, 2022

Auch die Jüdische Allgemeine schließt sich auf Twitter an und verweist auf vorhergegangene Karikaturen, die antisemitische Bildersprache reproduzierten.

Wow! Euer Ernst, liebe @SZ?? Nach den eindeutigen Karikaturen zum »gefräßigen Monster Israel«, zu Mark Zuckerberg, Benjamin Netanjahu und dem Auschwitz-Foto zum Mainzer Bahn-Chaos eine neue Serie? pic.twitter.com/yKEP8J1O0K — Jüdische Allgemeine (@JuedischeOnline) May 26, 2022

Die Süddeutsche Zeitung reagierte prompt und verwies auf die dargestellte Situation: In der Video-Ansprache „im XXL-Format“ habe Selenskyj übergroß gewirkt - das solle die Wichtigkeit des Ukraine-Themas verdeutlichen.

Zur Kritik an der Karikatur, die in der Feiertagsausgabe der SZ erschienen ist: Diese Karikatur ist die zeichnerische Umsetzung der Fernsehbilder vom Montag: (1/2) pic.twitter.com/P9xViTHAZe — Süddeutsche Zeitung (@SZ) May 26, 2022

Die SZ-Karikaturisten tun es wieder

Doch das Spiel mit den Stereotypen ist für die Süddeutsche Zeitung kein Neues: Schon 2014 zeichnete Burkhard Mohr den jüdischen Facebook-Chef Mark Zuckerberg mit jüdischen Schläfenlocken und einer Hakennase.

#Antisemitismus in der @SZ: Mit Schläfenlocken und Hakennase wurde am Freitag die »Datenkrake Facebook« bebildert. pic.twitter.com/F0abvYBi0L — Frederik Schindler (@Freddy2805) February 23, 2014

In der Karikatur mit dem Namen „Krake Facebook“ wird Zuckerberg als Krake dargestellt, die alles an sich reißt.