Antisemitische Pöbelei im U-Bahnhof: Berliner Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der am Montag, den 6. Dezember 2021, gegen 10.40 Uhr, auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Pankow lautstark antisemitische Äußerungen von sich gegeben haben soll. Anschließend flüchtete er nach Polizeiangaben mit einer U-Bahn der Linie U2 in Richtung Ruhleben.

So wird der Mann beschrieben etwa 35 bis 40 Jahre alt

ca. 180 bis 185 cm groß

schlanke Statur

schwarze Haare, nach hinten gegelt

bekleidet mit schwarzer Jacke, dunkelblauer Jeanshose und dunkelgrauen Turnschuhen mit weißer Sohle

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten machen? Wer wurde Zeugin oder Zeuge der Tat und hat den Tatverdächtigen vor oder nach der Tatbegehung gesehen? Wer kann weitere, sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 - 953528, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (pb)