Antisemitischer Angriff in Kreuzberg? Trio überfällt jungen Touristen

In der vergangenen Nacht wurde ein Tourist in Berlin von mehreren Personen angegriffen. Die Tat hat womöglich einen antisemitischen Hintergrund, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Nach den Angaben lief der 19-jährige Berlin-Besucher gegen 22.15 Uhr gemeinsam mit seiner ein Jahr jüngeren Begleiterin den Gehweg auf der Hedemannstraße in Kreuzberg entlang. Dabei telefonierte er in hebräischer Sprache. Danach soll plötzlich ein Auto, besetzt mit vier Männern, neben dem Paar angehalten haben. Drei Autoinsassen sollen daraufhin ausgestiegen sein und den Touristen angesprochen haben, was er allerdings nicht verstand. Kurz darauf wurde der junge Mann von dem Trio bereits unvermittelt geschlagen, sodass er zu Boden fiel. Auch dort sollen die Männer noch auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben.

Männer flüchten unerkannt, Tourist verletzt

Schließlich sollen die drei Unbekannten wieder in das Auto eingestiegen sein, der Fahrer, der laut der Aussage die gesamte Zeit im Auto verblieben war, dann in unbekannte Richtung gefahren sein. Zusammen mit seiner Begleiterin, die unverletzt geblieben war, suchte der 19-Jährige wenig später die Rettungsstelle eines Krankenhauses auf, wo leichte Verletzungen am Arm und im Gesicht ambulant behandelt wurden.

Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes prüft bei der angezeigten gefährlichen Körperverletzung eine antisemitistische Tatmotivation. Die Ermittlungen dauern an.