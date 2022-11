Antisemitischer Angriff in der Ringbahn: Polizei fahndet nach diesen Männern

Die Polizei Berlin fahndet nach zwei Männern, die im September einen antisemitischen Angriff auf einen 33-Jährigen verübt haben sollen. Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler Fotos und Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen.

Die beiden Männer sollen den 33-Jährigen am Dienstag, 13. September, gegen 14.50 Uhr in der Ringbahn der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Jungfernheide und Wedding angegriffen haben. Nach ersten Ermittlungen soll zunächst einer der beiden unbekannten Tatverdächtigen den Mann beleidigt und anschließend mit den Fäusten geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll sich noch der zweite Gesuchte an dem Angriff beteiligt haben. Der 33-Jährige erlitt bei der Tat mehrere Kopfverletzungen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: etwa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,70 m bis 1,75 m groß

kurzes, schwarzes Haar und schwarzer Vollbart

bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt mit der Aufschrift „CALIFORNIA“, blau-graue Arbeitshose, Arbeitsstiefel

Tatverdächtiger 2: etwa 18 bis 20 Jahre alt

etwa 1,65 m bis 1,70 m groß

ca. 10 cm lange blonde Haare

trug eine Halskette im „Hip-Hop-Stil“

bekleidet mit schwarzer Jogginghose

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen? Wer hat die Verdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen? Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Gesuchten geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 - 953 528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 - 953 599, per E-Mail an mailto:lka535-hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.