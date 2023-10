Abweisung israelischer Fluggäste in Deutschland legal: Ferda Ataman fordert Gesetzesänderung

Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, fordert eine Ausweitung des Antidiskriminierungsgesetzes. In einem gemeinsamen Vorstoß mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, will sie sich für effektivere Gesetze zur Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland einsetzen.

Anders als in anderen EU-Ländern dürften arabische Airlines in Deutschland israelische Fluggäste ganz legal von Flugreisen abweisen, sagte Ataman den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „Die Bundesregierung sollte im Antidiskriminierungsgesetz ein Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit durchsetzen“, forderte sie.

Ferda Ataman: Solidarität muss sich auch gesetzgeberisch zeigen

Ataman sagte, dies würde helfen, besser gegen israelbezogenen Antisemitismus vorzugehen. „Die Diskriminierungsverbote im deutschen Antidiskriminierungsrecht gelten beispielsweise nicht, wenn Juden aufgrund ihrer israelischen Staatsangehörigkeit benachteiligt werden.“



Parteiübergreifende Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen seien wichtig, Solidarität müsse sich aber auch gesetzgeberisch zeigen und so in konkretes Handeln umgesetzt werden, sagte Klein den Funke-Zeitungen.