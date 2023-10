Ein Geschäft in der türkischen Metropole Istanbul verbietet Juden offenbar den Zutritt. Ein Foto, das der Journalist Hasnain Kazim auf X verbreitet, zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Jews not allowed“ (auf Deutsch: für Juden verboten). Darunter ist eine durchgestrichene Israel-Flagge zu sehen. Bei dem Geschäft handelt es sich dem Foto zufolge um einen Buchladen oder ein Antiquitätengeschäft.



Auch in der Türkei wird auf die jüngsten Geschehnisse im Israel-Gaza-Krieg emotional reagiert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für Samstag eine pro-palästinensische Demo in Istanbul angekündigt.

Israel-Gaza-Krieg: Eskalation auch in Deutschland befürchtet

Dass ein Geschäft Juden den Zutritt verwehrt, erinnert an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Angesichts der Eskalation im Nahen Osten befürchtet nun Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang nun auch in Deutschland weitere antisemitische Übergriffe „Wir müssen damit rechnen, dass gezielt Gewalt gegen Jüdinnen und Juden verübt werden könnte“, sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz dem Spiegel.

Istanbul im Jahr 2023. pic.twitter.com/i8vpdI2y8w — Hasnain Kazim (@HasnainKazim) October 27, 2023

Manche Wohnhäuser seien mit einem Davidstern „regelrecht markiert“ worden. „Ich befürchte, dass uns diese neue Welle des Antisemitismus noch länger beschäftigen wird“, ergänzte Haldenwang. Im Zusammenhang mit dem Hamas-Überfall auf Israel habe es in Deutschland bereits rund 1800 Straftaten gegeben.