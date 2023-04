Palästinenser-Demo verboten: Trotzdem Hunderte Polizisten in Berlin im Einsatz

400 Polizisten sollen am Samstag das erneute Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration durchsetzen.

Die Berliner Polizei hat am Samstag 400 Beamte aufgeboten, um das Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration durchzusetzen. Dies teilte die Polizei auf Twitter mit. Sie hatte die Demonstration „Für eine neue Zukunft im nahen Osten“ untersagt, die am Nachmittag am U-Bahnhof Bernauer Straße hätte stattfinden sollen.

Als Begründung sagte die Polizei am Freitag, es bestehe die „unmittelbare Gefahr“, dass es zu volksverhetzenden und antisemitischen Parolen, Gewaltausbrüchen und Gewaltverherrlichung komme. Es waren bis zu 3000 Teilnehmer erwartet worden. In den vergangenen Wochen hatte die Polizei bereits mehrere Demonstrationen gegen die Politik Israels verboten, weil sie antisemitische Parolen und Gewalt erwartete.