Der Hass bei Berliner Schülern auf Israel hat sich nach Ansicht des Antisemitismus-Beauftragter Samuel Salzborn in den vergangenen 10 bis 15 Jahren verschärft. Betroffen seien auch Kinder und Jugendliche aus Familien mit muslimischen und arabischen Wurzeln. „Das Problem ist virulent, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder Gewaltvorfälle in dem Zusammenhang“, sagte Salzborn.

„Dass das Wort Jude als Schimpfwort und auch als Drohung benutzt wird, ist weit verbreitet.“ Das löse bei jüdischen, aber auch anderen Schülern Angst aus. „Es wäre aber auch wichtig, dass sich jetzt insbesondere muslimische Verbände ganz klar gegen Terror und Gewalt positionieren.“

Kai Wegner: Straftaten bei Demonstrationen werden konsequent geahndet

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner kündigte an, Straftaten bei Demonstrationen würden konsequent geahndet. Die Berliner Polizei und Justiz seien gut aufgestellt, sagte Wegner. „Wir brauchen kein weiteres Öl, das ins Feuer gegossen wird. Wir brauchen aber auch keine Relativierung und falsches Verständnis für die Unterstützung von Terror.“ Wegner unterstrich, dass es sich um eine kleine Minderheit handele. „Wir haben viele Menschen mit arabischen Wurzeln in unserer Stadt, die genauso besorgt sind über die Bilder, die gerade aus Israel kommen.“

Von den Sicherheitsbehörden werde alles getan, um jüdische Menschen und Einrichtungen zu schützen. Das betreffe auch jüdische Schulen, viele Eltern hätten derzeit Angst, ihre Kinder zur Schule zu schicken. „Wir werden alles daran setzen, auch den Schulfrieden in unserer Stadt sicherzustellen.“

Justizsenatorin: Antisemitismus wird auch von Clanmitgliedern geschürt

Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) sieht Antisemitismus und Israelfeindlichkeit von arabischstämmigen Menschen in Berlin oft durch die Erziehung und das soziale Umfeld geprägt. In einem Gastbeitrag für eine Zeitung schrieb Badenberg: „In Berlin leben sehr viele Familien, deren Vorfahren aus dem Nahen Osten stammen und die seit Generationen für dort vermeintlich oder tatsächlich erlebtes Leid ‚die Juden‘ verantwortlich machen.“

Besonders geschürt werde Antisemitismus von manchen kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans, schrieb Badenberg. Etwa einem bekannten Clan-Oberhaupt, das sich kürzlich im Internet positiv zu dem Angriff aus Israel äußerte und in dessen Familie Namen von Israelfeinden wie Arafat (Palästinenserführer), Nasser (Ministerpräsident Ägyptens) und Nazi-Vertretern wie Rommel (deutscher General unter Hitler) vergeben worden seien.

„Keine Toleranz den Intoleranten“: Senatorin fordert hartes Vorgehen

Badenberg räumte ein, viele Menschen in Berlin hätten das Gefühl, „dass die bisherigen politischen Spitzen den Antisemitismus insbesondere arabischstämmiger Personen zwar durchaus hart verurteilten, diese Härte sich aber nicht immer auch in den darauffolgenden Maßnahmen zeigte“. Der neue Senat dürfe daher keine Zweifel an der Bekämpfung von antijüdischem Hass und Gewalt lassen.

Badenberg habe die Staatsanwaltschaft darin bestärkt, solche Taten „prioritär zu verfolgen“. „Justiziable Hassreden und Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund müssen, wenn immer möglich, zeitnah ausermittelt und dann öffentlich verhandelt werden. Es muss gelten: Keine Toleranz den Intoleranten.“

Im Blick habe sie auch „die einschlägigen sozialen Strukturen, die vielfach einen Raum vermeintlicher Sicherheit für das Ausleben von Antisemitismus bieten“. Badenberg kündigte an: „Wir werden an ihnen rütteln, und zwar mit konzertierten Aktionen von Staatsanwaltschaft und Polizei, aber auch von Zoll, Steuerfahndung sowie Ordnungsbehörden.“

Jüdische Schüler leiden unter Antisemitismus

Der Antisemitismus-Beauftragte Salzborn sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir hören immer wieder, dass Eltern jüdischer Kinder diese abmelden von staatlichen Schulen und sie in jüdischen Schulen anmelden.“ Die Senatsbildungsverwaltung versuche in solchen Fällen, Betroffenen unbürokratisch zu helfen und einen Schulwechsel zu ermöglichen.

Im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt, so auch aktuell nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel mit vielen Toten, eskaliere die Situation an den Schulen immer wieder mal, sagte Salzborn. „Aber die Ressentiments gegen Juden und Israel sind auch an den anderen Tagen da.“ Kinder und Jugendliche brächten sie aus ihrem sozialen und familiären Umfeld mit. Salzborn forderte: „Antisemitismus muss in den Schulunterricht als festes Themenfeld verankert werden.“ Man müsse bei Fächern wie Ethik oder Sozialkunde nachsteuern.