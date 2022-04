Die Berliner Grünen Politikerin Antje Kapek hat nach dem Rücktritt Anne Spiegels Verständnis für ihre Parteikollegin und ihren familiären Probleme gezeigt. Kapek räumte ein, im Sommer letzten Jahres als Fraktionschefin der Grünen in den Urlaub gefahren zu sein. Sie flog auf die Kanaren. Der Regierende Bürgermeister hatte wegen der Corona-Pandemie zuvor ausdrücklich darum gebeten, dass zu dieser Zeit niemand verreist.

Dem Tagesspiegel- Checkpoint sagte Antje Kapek: „Ich stand letztes Jahr in den Sommerferien vor einer ganz ähnlichen Entscheidung wie Anne Spiegel. Auch ich hatte ein Kind, dem es nach fünf Monaten Lockdown extrem schlecht ging und obwohl Michael Müller damals darum bat, dass kein Berliner in den Urlaub fährt, um die Pandemie im Griff zu behalten, haben wir uns trotzdem dafür entschieden“, sagte sie. Und weiter: „Es war eine Entscheidung für meine Familie, auch wenn es politisch unklug war.“ Weil es Anfragen von Journalisten gegeben habe, habe Kapek den Urlaub aber abgebrochen.

Wann genau war Antje Kapek auf den Kanaren?

Wann genau Kapek auf den Kanaren war, sagte sie nicht. Die Sommerferien in Berlin gingen vom 24. Juni 2021 bis zum 6. August 2021. Weil die Corona-Neuinfektionszahlen rasant angestiegen waren, hatte das Robert Koch-Institut und die deutsche Regierung ganz Spanien samt den Balearen und den Kanaren in den Sommerferien zum Risikogebiet erklärt. Die Einstufung wurde am 11. Juli 2021 wirksam. Die Folge waren verschärfte Einreiseregeln für Rückreisende.

Die Regionalregierung der Kanaren hatte wenige Tage zuvor angekündigt, den Obersten Gerichtshof zu ersuchen, um eine Ausgangssperre zwischen 00.30 Uhr und 6 Uhr auf der Touristeninsel Teneriffa durchsetzen zu können. „Der Druck auf die Krankenhäuser beginnt zu wachsen. Auf Teneriffa liegt die Besetzung der Intensivstationen bei etwa 15 Prozent und auch junge Menschen werden eingeliefert“, sagte Angel Victor Torres, Präsident der Kanarischen Inseln.

In der im Sommer 2021 geführten Diskussion um mögliche Vorrechte für Geimpfte und Genesene hatte Kapek gesagt:„ Ich glaube, das kommt sowieso. Deshalb sollten wir jetzt schnell die noch offenen Fragen klären, um dann eine Option auf 2G bei Veranstaltungen und in der Gastronomie zu ermöglichen“.