Darts – der Kneipensport, bei dem die Spieler auf ein „Bullseye“ hoffend kleine Pfeile auf eine Zielscheibe werfen – wird im Allgemeinen eher nicht zu den Extremsportarten gezählt. Dass dabei aber durchaus Verletzungsgefahr bestehen kann, bewies nun ein Teilnehmer bei einem professionellen Darts-Turnier im belgischen Antwerpen. Obwohl er die vorherige Partie gewann, wurde der Profi disqualifiziert. Der Grund: Er hatte dem Schiedsrichter einen Pfeil ins Bein geworfen.

Wie Darts-Profi Brian Raman, der Augenzeuge des kuriosen Vorfalls war, auf Twitter berichtete, gewann der namentlich nicht genannte Spieler sein Match in nur zwei von drei Zügen – und schleuderte daraufhin seinen verbliebenen Pfeil vor Freude zu Boden. Dabei zielte er offenbar jedoch so schlecht, dass der Metallspieß sich statt in den Hallenboden in das Bein des Schiedsrichters bohrte.

Antwerp Open: Kurioses Missgeschick beim Traditionsturnier

Als erstes berichtete der ehemalige Profispieler Darren Johnson von dem Unfall, wobei dieser sogar noch von drei Pfeilen im Bein des Punktrichters sprach. Johnson sei ebenfalls als Schiedsrichter bei dem Turnier eingeladen gewesen, schließlich aber darüber informiert worden, dass die von ihm zu zählende Partie aufgrund einer Disqualifikation ausfallen müsse. „Wie kommt's?“, habe Darren gefragt und sich einem Tweet zufolge über die überraschende Antwort prächtig amüsiert.

From the Antwerp Open 😂 🎯 pic.twitter.com/SM0qHBNfrQ — DartsAnonymous (@anonymous_darts) August 7, 2022

Das Antwerp Open ist ein seit 1988 jährlich ausgetragenes Turnier, bei dem einige der besten Dartspieler der Welt gegeneinander antreten. In diesem Jahr gewann der Waliser Jamie Lewis – dessen Sieg allerdings weniger im Gedächtnis bleiben dürfte als das unglückliche Missgeschick seines disqualifizierten Konkurrenten.