Anwältin: Frauenhass von Andrew Tate ist Teil einer Rolle Der Influencer sitzt in U-Haft, weil er Frauen sexuell ausgebeutet haben soll. Dass er sich ansonsten oft frauenfeindlich äußerte, sieht seine Anwältin von der Kunstfreiheit gedeckt. dpa

Influencer Andrew Tate sitzt seit Ende Dezember in Rumänien in Untersuchungshaft. Andreea Alexandru/AP

London -Die Anwältin des in Rumänien in Untersuchungshaft sitzenden britisch-amerikanischen Influencers Andrew Tate (36) sieht dessen frauenfeindliche Äußerungen in seinen Videos als von der Kunstfreiheit gedeckt. Keinesfalls dürften sie als Beweise in einem Verfahren gegen Tate in Rumänien eine Rolle spielen, sagte Tina Glandian dem britischen Sender Times Radio am Mittwoch.