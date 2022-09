Berlin - In Berlin-Alt-Hohenschönhausen ist ein Mann im Innenhof seines Wohnhauses verletzt worden. Der 22-Jährige soll sich in der Nacht zu Mittwoch in der Konrad-Wolf-Straße bei einer Gruppe Männer über deren Lärm beschwert haben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin fragte ihn den Angaben zufolge einer der Männer, ob er nicht wisse, mit wem er es zu tun habe. Laut Polizei soll der Mann den Hausbewohner zu Boden gebracht und - zusammen mit drei anderen - mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Anwohner riefen die Polizei. Der 22-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf und einem Bein in eine Klinik. Von den Verdächtigen im Alter zwischen 29 und 59 Jahren wurde die Identität festgestellt.