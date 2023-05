Anwohner hören Schüsse in Berlin-Altglienicke: SEK stürmt Wohnung

Anwohner fühlten sich von einem Mann bedroht, der in der Venusstraße mit einer Waffe auf dem Balkon hantiert haben soll. Dann hörten sie plötzlich Schüsse.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hat am Mittwochnachmittag Medienberichten zufolge in Altglienicke die Wohnung eines Mannes gestürmt und eine Waffe beschlagnahmt. Wie die B.Z. schreibt, hätten Anwohner in der Venusstraße Schüsse gehört und die 110 gewählt.

Die Anwohner berichten außerdem von einem Mann, der am Pfingstwochenende mit einer Waffe auf dem Balkon hantiert haben soll. Laut dem Bericht hätte er freies Schussfeld auf eine Kita und Schule gehabt. Einsatzkräfte des SEK drangen in die Wohnung des Mannes ein, fanden aber nur eine Schreckschusswaffe. Festgenommen wurde er nicht, der gerade beim Essen war, nicht. Offenbar bestand kein dringender Tatverdacht.