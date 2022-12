AOK registriert in Berlin historisch höchsten Krankenstand Niemals zuvor sind in Berlin so viele AOK-Versicherte krankgeschrieben gewesen wie Mitte Dezember. Das teilte die Krankenkasse AOK Nordost am Donnerstag mit.... dpa

ARCHIV - Ein Fieberthermometer liegt auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Berlin -Niemals zuvor sind in Berlin so viele AOK-Versicherte krankgeschrieben gewesen wie Mitte Dezember. Das teilte die Krankenkasse AOK Nordost am Donnerstag mit. Demnach meldeten sich in der zweiten Dezemberwoche 73 Prozent mehr Versicherte krank als im Mittel der drei Vorjahre.