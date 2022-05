Der US-Technologiekonzern Apple hat das Produktionsende des iPods verkündet. Der MP3-Player habe „nicht nur die Musikindustrie beeinflusst, sondern auch die Art und Weise neu definiert, wie Musik entdeckt, gehört und geteilt wird“, erklärte Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak am Dienstag. Der iPod Touch werde in den Verkaufsstellen der Marke erhältlich bleiben, solange der Vorrat reicht. Mittlerweile sei das „Musikerlebnis“ des iPods jedoch in „allen“ Apple-Produkten integriert.

Der rechteckige, weiße iPod kam im Jahr 2001, in die Regale und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Der MP3-Player und die dazugehörige Musik-Software iTunes verhalfen legalen Musik-Downloads zum Durchbruch und läuteten somit das Ende der CDs ein. Medienberichten zufolge hat Apple in den vergangenen 20 Jahren fast 450 Millionen der Geräte verkauft.