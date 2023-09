Apple präsentiert das iPhone 15: Das ändert sich, so viel kostet es

Von Apple wird am Dienstagabend die Vorstellung der nächsten iPhone-Modelle erwartet. Klar ist schon jetzt, dass man für die nächsten iPhones andere Ladekabel als bisher brauchen wird. Apple wechselt nach EU-Vorgaben für einheitliche Ladebuchsen zum Standard USB-C statt des bisherigen hauseigenen „Lightning“-Formats. Mit der Umstellung werden künftige iPhones mit denselben Kabeln geladen werden können wie die meisten Android-Smartphones, Notebooks oder drahtlose Kopfhörer.

Die EU-Vorgabe soll Elektroschrott vermeiden helfen. Apple hatte die Pläne in den vergangenen Jahren als eine potenzielle Bremse für künftige Innovationen kritisiert und darauf verwiesen, dass in vielen Haushalten die „Lightning“-Kabel nun nutzlos würden. Der Konzern hatte „Lightning“ 2012 eingeführt. Nun wird auch das Kabel von Apple-Ohrhörern auf USB-C umgestellt.

Am Dienstagabend deutscher Zeit wird in den USA das iPhone 15 Pro vorgestellt. Es verfügt über ein neues Titan-Gehäuse. Dadurch soll es das leichteste Pro-Modell aller Zeiten sein und über die dünnsten Ränder aller Zeiten verfügen. Das neue iPhone verfügt auch über ein neues Kamerasystem. Es wurde eine 48-Megapixel-Kamera eingebaut. Damit kann die Auflösung maximiert werden. Es wird 799 US-Dollar kosten. Das iPhone 15 Plus gibt es für 899 Dollar.