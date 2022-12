Aquadom in Berlin geplatzt: Neues Aquarium-Projekt wird überprüft In Lichtenberg soll ein Hotel mit Aquarium entstehen. Der Stadtrat will allerdings unbedingt ausschließen, dass sich ein Ereignis wie in Mitte wiederholt. dpa

Trümmer liegen vor dem Eingang zum Sea Life im Radisson Hotel. Soeren Stache/dpa

Berlin -Nach dem Platzen des riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel mit zwei Leichtverletzten drängt der zuständige Stadtrat auf eine Überprüfung der Pläne eines geplanten Hotels mit Aquarium in Berlin-Lichtenberg. Er habe die Projektleitung von Coral World nach dem Vorfall am Freitag kontaktiert, weil er sicherstellen wollte, dass sich so etwas nicht wiederholt, sagte der SPD-Politiker Kevin Hönicke. „Die Projektleitung in Berlin und der Inhaber in Israel sind von dem Vorfall am Freitag ebenso erschrocken“, berichtete er. „Mir wurde zugesagt, dass wir sprechen können, aber Coral World die Planungen noch mal genau überprüfen werde.“