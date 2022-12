Aquarium-Projekt in Berlin-Lichtenberg soll vorangehen Die Initiatoren eines geplanten Hotels mit Aquarium in Berlin-Lichtenberg wollen trotz des Platzens eines riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel an ihren... dpa

Tel Aviv/Berlin -Die Initiatoren eines geplanten Hotels mit Aquarium in Berlin-Lichtenberg wollen trotz des Platzens eines riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel an ihren Plänen festhalten. Der Bau solle im Januar beginnen und hoffentlich bis 2024 abgeschlossen werden, teilte der zuständige Manager vom israelischen Unternehmen Coral World, Erez Ben Nun, am Mittwoch mit.