Aquarium: Teile des zerstörten Zylinders aus Hotel entfernt Fast genau fünf Wochen ist es her, dass an einem Freitagmorgen in einem Berliner Hotel das riesige Aquarium platzte. Die Aufräumarbeiten sind weiter voranges... dpa

Berlin -Fünf Wochen nach dem Platzen des berühmten Großaquariums in einem Berliner Hotel ist nach Angaben des Gebäudeeigentümers etwa die Hälfte der Acrylteile aus der Hotellobby herausgeräumt worden. „Mittlerweile haben wir ungefähr 50 Prozent der Acrylelemente, die kleineren, letztlich schon verbracht“, sagte Fabian Hellbusch, Sprecher des Gebäudeeigentümers. „Die liegen hier in der Heiliggeistgasse, die sind dokumentiert, die sind kartografiert, dass man auch mal genau weiß: an welchem Platz wurden sie nach dem Unfall letztlich gefunden.“