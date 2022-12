Tiger und Autokorso: Arabische Clan-Hochzeit in Neukölln löst Polizeieinsatz aus

Die Hochzeitsfeier eines arabischen Clans in Berlin-Neukölln hat einen Polizeieinsatz am Dienstagabend ausgelöst. Nach ersten Informationen soll ein Tiger, mit dem die Familienmitglieder auf Instagram prahlten, die Polizisten zunächst auf den Plan gerufen haben.

Das Tiger-Baby wurde nach ersten Informationen von einem Zirkus zu der Villa gebracht und nach Überprüfung durch die eingesetzten Beamten und Vorlage entsprechender Papiere als OK befunden.

Kurz nachdem die Berliner Polizei die Villa in der Straße Alt-Buckow verlassen hatte, stoppten Familienmitglieder den Autoverkehr vor der Villa und entzündeten ein ausgiebiges Feuerwerk. Es kam zu einem Stau in beide Richtungen. Der Autokorso bewegte sich dann zu einem Festsaal in der Nobelstraße, in einem Neuköllner Industrieviertel, wo die Feier weiterging und auch hier wurde wieder ein Feuerwerk entzündet.