Der Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker hat in einem Tiktok-Livestream einen Vergleich zwischen Adolf Hitler und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gezogen. Auf der Videoplattform sprechen Abou-Chaker und der Salafist Pierre Vogel über den Nahost-Konflikt. Das „zionistische Regime“ sei Abou-Chaker zufolge vergleichbar mit Adolf Hitler. „Für mich ist sogar Adolf Hitler besser als Netanjahu“, erklärt der Clanchef in dem Video. Hitler habe seine Opfer „wenigstens sofort umgebracht“.

Einen Ausschnitt des Videostreams teilte der Zentralrat der Juden in Deutschland auf X mit den Worten „Hey @tiktok_de, wir müssen reden!“ Der Zentralrat warnte davor, „etliche Jugendliche werden tagtäglich auf eurer Plattform mit solchen Livestreams ideologisch vergiftet.“ Mit dem Hitler-Vergleich sei der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt, erklärte der Zentralrat und forderte die Polizei auf, zu reagieren. In den Kommentaren auf X antwortete die Polizei Berlin: „Selbstverständlich haben wir das Video zur Prüfung an unseren #Staatsschutz weitergeleitet.“

Hey @tiktok_de, wir müssen reden!

Etliche Jugendliche werden tagtäglich auf eurer Plattform mit solchen Livestreams ideologisch vergiftet. "Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanjahu" erfüllt den Tatbestand der Volksverhetzung. @polizeiberlin, bitte übernehmen Sie! pic.twitter.com/E2QCW7Qsc3 — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) October 30, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Später sagt Abou-Chaker in dem Video, dass er „kein Befürworter von Adolf Hitler“ sei. „Er ist für mich ein Massenmörder.“ Das „Regime“ in Israel sei jedoch schlimmer, weil es die Menschen langsamer leiden und sterben lasse.

In der Vergangenheit war Abou-Chaker bereits mehrmals mit Verschwörungstheorien und seinem Hass auf Israel aufgefallen. Die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober feierte Abou-Chaker mit den Worten „Ich liebe es sowas zu sehen“ auf Instagram.