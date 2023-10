Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend mit einer Schreckschusspistole und einem Messer in Berlin-Gesundbrunnen eine Aral-Tankstelle überfallen und ausgeraubt.



Wie ein Sprecher der Polizei Berlin sagte, betraten die beiden Verdächtigen gegen 20.30 Uhr die Aral-Tankstelle in der Brunnenstraße und schossen mit der Schreckschuss-Waffe um sich. Anschließend raubten sie die Beute aus der Kasse und entkamen in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt.