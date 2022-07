Bei einem schweren Arbeitsunfall in einer Eisengießerei in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zerbrach am Dienstagabend in einer Halle auf dem Firmengelände der Eisengießerei Torgelow eine 60 bis 80 Tonnen schwere Gussform aus gehärtetem Sand. Von den Bruchstücken wurden drei Arbeiter erfasst.

Ein 53-Jähriger wurde vom eintreffenden Notarzt sofort für tot erklärt, wie die Polizei erklärte. Ein verschütteter 51-Jähriger konnte erst Stunden später tot aus den Trümmern geborgen werden. Ein dritter Arbeiter wurde schwer verletzt. Der 35-Jährige erlitt eine offene Beinverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen.

Genaue Angaben zur Unglücksursache konnte die Polizei zunächst nicht machen, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Nach ersten Angaben war die Gussform zerbrochen, als sie auf Lagerböcke abgestellt