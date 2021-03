Nordrhein-Westfalen

:

Arbeiter in Fleischfabrik getötet: Haftbefehl wegen Totschlag

In Deutschlands größtem Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück war es am Freitag zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Nun sitzt ein Verdächtiger in U-Haft.

Artikel anhören