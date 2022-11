Arbeitgeber wollen Rentenalter auf den Prüfstand stellen Derzeit ist die Rentenkasse gut gefüllt. Doch künftig kommen auf immer mehr Rentner immer weniger Beitragszahler. Deshalb könnte bald eine umstrittene Frage neu auf die Tagesordnung kommen. dpa

Künftig kommen auf immer mehr Rentnerinnen und Rentner immer weniger Beitragszahler. dpa/Hauke-Christian Dittrich

Würzburg -Die Altersgrenze für die Rente in Deutschland soll nach dem Willen der Arbeitgeber absehbar neu auf den Prüfstand kommen. Eine Entscheidung in dieser politisch heiklen Frage sei für das Jahr 2026 wichtig, sagte der Arbeitgebervertreter im Bundesvorstand der Rentenversicherung, Alexander Gunkel, am Donnerstag in Würzburg. Derzeit wird das Rentenalter laut geltendem Recht schrittweise auf regulär 67 angehoben.