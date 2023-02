Arbeitsgericht: Weitere Klage von Ex-RBB-Spitzenpersonal

Der Betriebsdirektor des öffentlich-rechtlichen Senders will gegen seine Kündigung vorgehen. Insgesamt beschäftigt sich das Gericht damit aktuell mit drei RBB-Spitzenpersonal-Fällen.

Fahnen wehen vor der Fassade des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Sitz an der Masurenallee in Berlin. Carsten Koall/dpa