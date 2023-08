Arbeitslosenquote steigt: 79.000 mehr Arbeitslose im August

Die Arbeitslosenquote ist im August wegen der schwachen Konjunktur und der Sommerpause angestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen hätte im Vergleich zum Vormonat um 79.000 zugenommen, damit gebe es aktuell 2,696 Millionen Arbeitslose, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Quote sei damit um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent gestiegen.

Verglichen mit dem August vor einem Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 148.000. Auch ohne die Berücksichtigung ukrainischer Geflüchteter wäre die Arbeitslosenzahl gestiegen, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

Trotz der steigenden Zahlen sei der Arbeitsmarkt aber „weiterhin in einer soliden Grundverfassung“, erklärte BA-Chefin Andrea Nahles.