In Berlin hat sich die Zahl der Arbeitslosen zuletzt kaum verändert. Im Oktober waren 192.771 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren demnach 498 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb bei 9,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,8 Prozent.

In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken. 77.515 Menschen waren im Oktober arbeitslos gemeldet, wie am Donnerstag mitgeteilt wurden. Damit gab es 721 Arbeitslose weniger als im September und etwa 3350 weniger als noch im August. Im Vergleich zu Oktober 2022 ist die Arbeitslosenquote derzeit aber höher. Aktuell beträgt sie 5,8 Prozent – im Vergleich zu 5,6 Prozent vor einem Jahr.

Unternehmen in Berlin und Brandenburg suchen Personal

Die Regionaldirektion berichtete in ihrer Mitteilung von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Personal durch die Unternehmen in Berlin und Brandenburg. „Wir werben dafür, auch den Menschen einen Einstieg zu ermöglichen, bei denen die Qualifikationen oder Sprachkenntnisse noch nicht perfekt sind“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder.

Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden laut Mitteilung im Oktober in Berlin 5146 offene Stellen gemeldet, in Brandenburg waren es 3953. Das waren 127 mehr als im Vormonat, in Brandenburg 531 mehr. Insgesamt waren in diesem Monat in der Hauptstadt 20.329 freie Arbeitsstellen gemeldet – 242 weniger als im Oktober 2022. In Brandenburg wurden noch mehr freie Arbeitsstellen gemeldet, insgesamt 24.794 und damit immerhin 3427 weniger als im Oktober des Vorjahres.