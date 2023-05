Wegen Künstlicher Intelligenz: Diese Berufe sterben bald aus

Einer Studie zufolge könnten bald bis zu 83 Millionen Jobs wegfallen. Dafür würden in der IT-Branche neue Arbeitsplätze entstehen. Diese Jobs sind gefährdet.

Die Künstliche Intelligenz (KI) nimmt eine größere Rolle in der Arbeitswelt ein. Einige Branchen können von KI profitieren, andere hingegen bald ihretwegen nicht mehr existieren. Eine Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) zeigt, dass insbesondere IT-Berufe sich zunehmend mit der Weiterentwicklung von KI beschäftigen werden.

Für die Studie wurden weltweit 803 Arbeitgeber in 27 verschiedenen Branchen befragt. In den nächsten vier Jahren sollen bis zu 83 Millionen Stellen abgebaut, dafür aber 69 Millionen neue entstehen. Das liegt unter anderem daran, dass sich mit der zunehmenden Technologisierung der Bedarf im Arbeitsmarkt ändert. Damit müssten verschiedene Herausforderungen in der digitalen Welt gemeistert werden, wofür die IT-Branche Fachleute benötigt. Damit verringert sich die analoge Berufswelt, die digitale wiederum wird immer bedeutsamer.