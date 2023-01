Nur ein Drittel der Deutschen glaubt an Kriegsende in Ukraine in diesem Jahr

Ukrainische Soldaten feuern eine französische Panzerhaubitze auf russische Stellungen. Eine Mehrheit der Deutschen glaubt nicht an ein Kriegsende dieses Jahr in der Ukraine. dpa/Libkos

Rund zehn Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine glaubt in Deutschland nur eine Minderheit an ein baldiges Ende der Kämpfe. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten „Deutschlandtrend“ der ARD meint mit 32 Prozent nur jeder Dritte, ein Kriegsende sei noch in diesem Jahr erreichbar. Eine Mehrheit von 58 Prozent hält es hingegen für wahrscheinlich, dass der Krieg auch über 2023 hinaus andauern wird.

Eine knappe Mehrheit der Wahlberechtigten wünscht sich dabei ein größeres Engagement der Bundesregierung, um den Krieg mit diplomatischen Mitteln zu beenden. Dass die Regierung sich zu wenig diplomatisch bemühe, gaben laut Umfrage 52 Prozent der Befragten an. Lediglich 34 Prozent halten die Bemühungen der Bundesregierung für angemessen.

Uneinigkeit unter den Deutschen herrscht bei der Frage nach Sanktionen gegen Russland: 35 Prozent geben an, dass ihnen die Strafmaßnahmen nicht weit genug gehen, während ebenfalls 35 Prozent sie für angemessen halten. 19 Prozent gaben an, dass die Sanktionen zu weit gehen.

Nur ein Viertel für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine

Bei der Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine findet sich in Deutschland aktuell nur eine relative Mehrheit von 41 Prozent, die sie für angemessen hält. Dagegen fordert mit 25 Prozent ein Viertel der Befragten, dass mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden sollten. Für 26 Prozent gehen die Waffenlieferungen hingegen zu weit.

Größere Unterstützung wünschen sich die Befragten mehrheitlich bei der Abfederung der wirtschaftlichen Kriegsfolgen angesichts gestiegener Energiepreise und Kosten in der Lebenshaltung. Mit 52 Prozent gab rund die Hälfte der Befragten an, die Unterstützung gehe nicht weit genug. Nur 34 Prozent halten sie für angemessen.

Für die Erhebung befragte das Institut Infratest dimap vom 2. bis zum 4. Januar insgesamt 1314 Wahlberechtigte in Deutschland.