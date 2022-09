ARD Degeto/Nikos Katsaros

ARD Degeto HARTWIG SEELER - IM LABYRINTH DER RACHE, am Samstag (17.09.22) um 20:15 Uhr und um 02:20 Uhr im ERSTEN, online first ab Donnerstag (15.09.22) in der ARD MEDIATHEK. Privatdetektiv Hartwig Seeler (Matthias Koeberlin) möchte Sarah (Petra Michelle Nérette, re.) beschützen. © , honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung "Bild: ARD Degeto/Nikos Katsaros" (S2+). ARD Degeto/Programmplanung und Presse, Tel: 069/1509-335, degeto-presse@degeto.de