ARD plant 5. Staffel von „Babylon Berlin“: Das sind die Termine

Sky Deutschland will nicht mehr an der Produktion von „Babylon Berlin“ mitwirken. Doch die ARD plant einen Alleingang und kündigt Staffel 5 an. Das sind die Sendetermine für Staffel 4.

Die ARD möchte die Serie „Babylon Berlin“ fortsetzen, nachdem der bisherige Partner Sky Deutschland ankündigte, nicht mehr an der High-End-Produktion mitzuwirken. „ARD Degeto, X Filme und Beta Film beauftragen die Entwicklung der 5. Staffel von ‚Babylon Berlin‘“, ließ sich der Geschäftsführer der ARD Degeto, Thomas Schreiber, am Donnerstag zitieren. Bei Degeto handelt es sich um eine gemeinsame Filmproduktionsgesellschaft der ARD-Sender mit Sitz in Frankfurt am Main.

„Die Serie mit ihren bisherigen Staffeln ist ein internationaler Erfolg, der in mehr als 140 Länder verkauft wurde“, sagte Schreiber über das Prestigeprojekt „Babylon Berlin“. „In Deutschland belegen mehr als 55 Millionen Abrufe in der ARD-Mediathek das große Interesse.“ Derzeit freue man sich auf den Start der vierten Staffel am 29. September in der Mediathek und ab 1. Oktober im Ersten.

Die vierte Staffel wurde schon 2022 beim Pay-TV-Anbieter Sky veröffentlicht und kommt nun 2023 ins Free-TV. Sie beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“.

„Babylon Berlin“: Sky Deutschland will nicht mehr produzieren

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Sky Deutschland nichts mehr in eigenproduzierte Fiction investieren wolle. Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj informierte die Belegschaft über diesen Schritt. Zuerst hatte der amerikanische Branchendienst „Variety“ darüber berichtet.

Produktionen, die schon in Auftrag gegeben worden sind oder gerade gedreht werden – etwa das Post-Apokalypse-Drama „Helgoland 513“ und die vierte Staffel der Serie „Das Boot“ – sollen jedoch noch abgeschlossen werden.