ARD: „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ bis mindestens 2025

Berlin -Die ARD führt ihre Nachmittagsserien „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ in den nächsten Jahren fort. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sagte am Mittwoch, sie seien beim Publikum sehr beliebt und erzielten in der ARD-Mediathek Spitzenreichweiten. Man werde die beiden Serien auch in den Jahren 2024 und 2025 im Programm anbieten. Es sind zwei neue Staffeln geplant.