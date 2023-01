ARD und ZDF liegen Kopf an Kopf Das Erste bot am Donnerstagabend den Krimi „Die Füchsin“, das Zweite setzte auf eine neue Folge der Arztserie „Der Bergdoktor“. Wer machte das Rennen um die ... dpa

Berlin -ARD und ZDF haben am Donnerstagabend in der Zuschauergunst Kopf an Kopf gelegen. Im Zweiten verfolgten ab 20.15 Uhr 6,04 Millionen Menschen (21,4 Prozent) die Arztserie „Der Bergdoktor“. Im Ersten lockte der Krimi „Die Füchsin“ 6,03 Millionen (21,4 Prozent) an.