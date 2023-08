Nach einer Panne des Westdeutschen Rundfunks (WDR) am Dienstag, bei der eine Sender-Mitarbeiterin als Kundin in einem Supermarkt für das Fernsehen interviewt wurde, ohne das kenntlich zu machen, wird im Internet über den Vorfall gespottet. Unter dem Hashtag #ARDfragt werden auf Twitter (X) „zufällig vorbeikommende Passantinnen und Passanten“ zu einem Thema befragt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um zufällig ausgewählte Personen, sondern vor allem um bekannte Politikerinnen und Politiker. Hier sind die witzigsten Beispiele.

Die „#ARDfragt eine zufällig vorbeikommende Rentnerin, ob sie sich denn überhaupt noch den Wein leisten könne von ihrer Rente“, heißt es in einem Tweet. Auf dem Bild ist die Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu sehen, die in einem Supermarkt unter anderem Weinflaschen einkauft.

#ARDfragt zufällig vorbeikommende Renterin, ob sie sich denn überhaupt noch den Wein leisten könne von ihrer Rente. pic.twitter.com/BUQm7ppXsv — Holger Kopp (@holgerkopp) August 4, 2023

In einem anderen Post wird ein „zufällig ausgewählter Italientourist“ gefragt, wie er dem Hitzetod entkommen konnte. Das dazugehörige Foto zeigt den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Mit einer Sonnenbrille auf der Nase lächelt er vor dem berühmten Brunnen Fontana di Trevi in Rom in die Kamera. Aus seinem Italienurlaub vor ein paar Wochen twitterte Lauterbach, dass „die Hitzewelle“ dort „spektakulär“ sei. Das Land reagierte verärgert auf den Post des Ministers, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei den Späßen nicht fehlen darf, ist wohl klar. So wird ein Foto von ihm geteilt, mit der Frage, wie zufrieden der „zufällig vorbeikommende Passant“ mit der Arbeit der Bundesregierung ist. Unter dem Post wird Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als „zufälliger Passant“ gefragt, wie er die Arbeit des Wirtschaftsministeriums beurteilt.

#ARDfragt zufällig vorbeikommenden Passanten, wie zufrieden er mit der Arbeit der Bundesregierung ist. https://t.co/DC3JxjCqNo pic.twitter.com/PVb8OIrd17 — Hirnschluckauf (@Hirnschluckauf) August 3, 2023

Die Grünen werden mit einem Tweet auch aufs Korn genommen. Mit den Worten „#ARDfragt zufällig vorbeiwandernden Alpenbewohner nach Klimaschädlichkeit der Viehwirtschaft“, wird ein Foto des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grünen) gezeigt, wie er im Flanellhemd, ausgestattet mit Hiashut, Fernglas und einem Wanderstock in den Alpen spazieren geht.

#ARDfragt zufällig vorbeiwandernden Alpenbewohner nach der Klimaschädlichkeit der Viehwirtschaft. pic.twitter.com/SafXfdUprx — Oliver Gorus (@olivergorus) August 3, 2023

Auch die Berliner Löwin, die eigentlich ein Wildschwein war, hat es in einem Tweet geschafft. Als zufällig vorbeikommende Löwin, wird sie gefragt, was sie vom SelfID-Gesetz, also dem Gesetz zur Selbstbestimmung auf den Geschlechtseintrag, hält. Laut dem Gesetz sollen alle Deutschen ihr Geschlecht künftig selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Die Meinungen dazu gehen in der Bevölkerung auseinander.

Ein anderer Beitrag geht auf die Auswirkungen der Erderwärmung ein und fragt einen „zufällig verkohltes Hitzeopfer nach den Gefahren des Klimawandels.“ Auf dem Bild ist ein schwarz verkohltes Lebewesen mit Sonnenbrille und einem Cocktail auf einer Sonnenliege zu sehen.

#ARDfragt zufällig verkohltes Hitzeopfer nach den Gefahren des Klimawandels. pic.twitter.com/T5yVruYjzI — Max Stirner (@ernsterjuenger) August 3, 2023

Die witzigen Tweets sollen nicht nur zum Lachen anregen, sondern auch Kritik üben, da es in den Öffentlich-Rechtlichen nicht das erste Mal zu einem solchen Vorfall gekommen ist. So wurden schon in der Vergangenheit Politikerinnen und Politiker zu Themen befragt, ohne kenntlich zu machen, dass jene zufällig ausgewählten Passantinnen und Passanten eigentlich in der Politik arbeiten.