Buenos Aires - Der frühere argentinische Präsident Carlos Menem ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Telam und anderer Medien starb er in einer Klinik in Buenos Aires. Menem war von 1989 bis 1999 Präsident des lateinamerikanischen Landes. Bis zu seinem Tod war er als Senator tätig, in den vergangenen Monaten wurde er mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert.

2013 war der langjährige Staatschef wegen illegaler Waffenlieferungen nach Kroatien und Ecuador während seiner Amtszeit zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Da er parlamentarische Immunität genoss, musste er jedoch nicht ins Gefängnis.

Mit seiner ersten Frau Zulema Yoma hatte er zwei Kinder – Tochter Zulemita sowie Sohn Carlos Jr., der 1995 starb. Mit seiner zweiten Frau, der chilenischen Schauspielerin und ehemaligen Miss Universum, Cecilia Bolocco, hatte er einen weiteren Sohn.