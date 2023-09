Die siebenjährige Aspen Brown aus Paragould im US-Bundesstaat Arkansas besuchte gemeinsam mit ihrer Familie den Crater of Diamonds State Park, um ihren Geburtstag zu feiern. Im nördlichen Suchbereich des Parks machte das Mädchen einen besonderen Fund: Einen drei Karat schweren Diamanten. Das teilte der Nationalpark auf der eigenen Webseite mit.

Wie ihr Vater berichtete, war dem Mädchen beim Suchen auf einem der Diamanten-Felder heiß geworden, weswegen sie sich kurz hinsetzen wollte. „Das Nächste, was ich weiß, ist, dass sie zu mir rannte und sagte: ‚Papa! Papa! Ich habe einen gefunden‘“, so Aspens Vater in einem Interview mit dem Nationalpark. Die Siebenjährige soll nach Angaben des Parks einen goldbraunen 2,95-Karat-Diamanten von der Größe einer grünen Erbse gefunden haben. Auf Instagram teilte der Nationalpark ein Foto des Fundes.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Arkansas: „Aspen-Diamant“ ist nach seiner Entdeckerin benannt worden

Laut Mitarbeitern des Parks handelt es sich bei Aspens Entdeckung um den zweitgrößten Diamanten, den ein Parkbesucher oder eine Parkbesucherin in diesem Jahr bislang gefunden haben. „Es ist sicherlich einer der schönsten Diamanten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe“, sagte der stellvertretende Leiter des Parks.

Die Siebenjährige durfte den Diamanten zwar nicht behalten, konnte sich allerdings anders verewigen, denn der wertvolle Fund wurde prompt nach ihr benannt. Nun trägt der 2,95-Karat-Diamant den Namen „Aspen-Diamant“.