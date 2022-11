Arme Würstchen: „Der Spalter“ im ZDF Ein Grillabend im Sommer ist etwas Feines. Es sei denn, der Schwager vom Chef stößt unerwartet hinzu. Was dann passiert, zeigt eine deutsche TV-Komödie. Klaus Braeuer , dpa

Berlin -Alles fängt ganz harmlos an. Bianca (Marlene Morreis) und Oliver (Fabian Busch) laden ihre Nachbarn und Freunde Dila (Susana Abdulmajid) und Simon (Sebastian Schwarz) zu einem gemeinsamen Grillnachmittag ein. Dann klingelt es plötzlich und Olivers Vorgesetzter Lars (Axel Stein) steht vor der Tür. Eigentlich waren die beiden zum Eishockey verabredet, doch Oliver hat seine kranke Schwiegermutter vorgeschützt, um daheim feiern zu können. Nun bleibt Lars einfach da - und sprengt in kürzester Zeit die Runde. Die Komödie „Der Spalter“ läuft an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF.