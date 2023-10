Teheran -Die junge Iranerin Armita Garawand ist in Teheran beigesetzt worden. Die Schülerin sei am Sonntag in der Hauptstadt beerdigt worden, berichtet das Nachrichtenportal Eslahatnews auf Telegram. Am Samstag hatten Staatsmedien ihren Tod gemeldet.



Garawand war vor rund einem Monat nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit den islamischen Sittenwächtern ins Koma gefallen.

Videos in den sozialen Medien zeigten in schwarz gekleidete Menschen, die sich auf dem Zentralfriedhof Behescht-e Sahra im Süden Teherans versammelten und am Grab vor Trauer schrien und weinten. „Liebe Armita, leb wohl“, ruft ein Mann in einem Video.

Zu Armita Garawands Alter gibt es unterschiedliche Angaben. Laut Staatsmedien wurde Garawand 16 Jahre alt, einige Medien und Aktivisten gaben das Alter mit 17 an.

Armita Garawand: Umstände ihres Zusammenbruchs umstritten

Die Umstände von Garawands Zusammenbruch Anfang Oktober in der U-Bahn sind umstritten. Ein vielfach in Onlinemedien verbreitetes Video der Überwachungskameras zeigte, wie die Jugendliche ohne Kopftuch weggebracht wurde, nachdem sie in einem Waggon ohnmächtig geworden war.



Seitdem wurde die Jugendliche im Fadschir-Krankenhaus in Teheran behandelt, in der vergangenen Woche war sie für hirntot erklärt worden. Am Samstag sei Garawand nach „intensiver medizinischer Behandlung und 28 Tagen Krankenhausaufenthalt auf der Intensivstation“ gestorben, berichtete die mit dem iranischen Jugend- und Sportministerium verbundene Agentur Borna.

Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten war die aus einer kurdischen Region stammende Armita Garawand durch die Sittenpolizei, welche die Einhaltung der Kopftuchpflicht für Frauen im Iran überwacht, angegriffen und schwer verletzt worden. Die iranischen Behörden bestreiten diese Version.

Am Samstag zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim Ärzte mit den Angaben, wonach die Jugendliche „einen Sturz erlitten hatte, der zu einer Hirnverletzung führte“. Darauf seien Krämpfe sowie eine „verminderte Sauerstoffversorgung des Gehirns und ein Hirnödem nach einem plötzlichen Abfall des Blutdrucks“ gefolgt.

Düstere Erinnerungen an den Fall Amini

Garawands Schicksal erinnert viele Iranerinnen und Iraner an den Fall der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, die im Herbst 2022 von den Sittenwächtern wegen eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen worden war. Amini fiel ins Koma und starb.



Ihr Tod löste im vergangenen Jahr die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Seitdem ignorieren viele Frauen demonstrativ die Kopftuchpflicht.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zeigte sich erschüttert über den Tod der iranischen Jugendlichen. Armita Garawand sei „ein Kind, eine Schülerin“ gewesen - „ein ganzes Leben lag noch vor ihr“, schrieb Baerbock im Onlinedienst X, vormals Twitter. Die „Brutalität des Regimes“ im Iran habe dem jungen Mädchen „ihre Zukunft geraubt“, erklärte die Ministerin.