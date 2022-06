Wollte oder konnte er nicht antworten? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist bei der Abschlusspressekonferenz des G7-Gipfels im bayrischen Elmau einer ernsten Frage süffisant ausgewichen. Die Art und Weise, wie er sich dabei verhielt, löste bei Journalisten und Nutzern von sozialen Medien Empörung aus. Eines „Gastgebers nicht würdig“, „respektlos“ und „arrogant“, schimpften einige.

Was war passiert? Scholz hielt eine Rede, in der er den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verurteilte. Er unterstrich die Entschlossenheit der G7-Staaten, der russischen Aggression gemeinsam entgegenzutreten: „Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Verteidigung und bieten ihr eine Perspektive für ihre Zukunft an“, sagte Scholz.

Scholz: „Ja, könnte ich. Das war's.“

Als der Kanzler jedoch von der polnisch-deutschen Journalistin Rosalia Romaniec von der Deutschen Welle gefragt wurde, ob er die von Deutschland versprochenen Sicherheitsgarantien konkretisieren könne, reagierte der Kanzler überraschend wortkarg. „Ja, könnte ich“, sagte Scholz. Dann grinste er vor sich hin und – schwieg. Sekunden vergingen, Gelächter war im Hintergrund zu hören. Viele hofften wohl, es käme noch was. Doch es kam nichts mehr. Nur ein „das war's“. Andere Reporter schüttelten daraufhin verwundert den Kopf.

Man muss sich für seinen Kanzler schämen: Eine ausländische Jornalistin stellt in einem höflichen Ton eine Frage an den @Bundeskanzler. Der reagiert höhnisch,überheblich,arrogant.Klug ist das nicht, sondern dumm und unsouverän. Entschuldigung ist fällig.



pic.twitter.com/5xnG7C0Bue — Hasso Mansfeld 🇪🇺 (@rasenspiesser) June 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Unverständlich, was Kanzler Scholz bei dieser Antwort geritten hat. Aber das ist nicht witzig, sondern nur überheblich gegenüber einer ausländischen Journalistin“, findet beispielsweise NDR- und WDR-Chefreporter Markus Grill.

Hintergrund der Frage war die gemeinsame Abschlusserklärung der sieben Teilnehmerstaaten des dreitätigen Gipfels. Darin versprachen die G7-Staaten der Ukraine weitreichende Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg. Demnach seien die Industrienationen bereit, „gemeinsam mit interessierten Ländern und Institutionen und der Ukraine Vereinbarungen über nachhaltige Sicherheitsverpflichtungen zu treffen, um der Ukraine zu helfen, sich selbst zu verteidigen, ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern und künftige russische Aggressionen abzuwehren“.

Die Sicherheitsgarantien hatte die Bundesregierung schon vor wenigen Wochen angekündigt, diese bisher jedoch nie näher erläutert oder konkretisiert. Experten hatten sich schon früh skeptisch geäußert. Rosalia Romaniec schrieb nach der herben Enttäuschung auf Twitter: „Echt schade, Herr Bundeskanzler. Als ich Deutsch gelernt habe, wurde mir für Pressekonferenzen dringend die Höflichkeitsform empfohlen.“